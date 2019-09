Zestig artiesten slaan handen in elkaar voor Kunst Kleurt in en rond Kerkstraat Nele Dooms

13 september 2019

12u21 0 Dendermonde Zestig artiesten uit Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde slaan de handen in elkaar voor de tentoonstelling “Kunst Kleurt”. In en rond de Kerkstraat in hartje Dendermonde zorgen ze voor leuke creaties en kleurrijke verrassingen. De expo is vanaf dit weekend te bezoeken.

Stuwende krachten achter de intergemeentelijke kunsttentoonstelling “Kunst Kleurt” zijn de Kunstraden van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout. Ze zijn daarmee niet aan hun proefstuk toe. De voorbije jaren lanceerden ze ook al de succesvolle projecten BrouwArt, LocoArt, AquaArt en Boek-art. Voor de nieuwe editie staat kleur centraal. Dat is onder andere meteen te merken voor wie door de Kerkstraat wandelt. De bomen kregen er een nieuw kleedje van kleurrijke doeken.

Voor Kunst Kleurt tonen vijf kunstcollectieven en zo’n veertig individuele kunstenaar hun werk. “De variatie aan kunstdisciplines is groot”, zegt Kristof De Kock van het Cultuurloket in Dendermonde. “Schilderkunst, keramiek, fotografie , beeldhouwwerken, illustraties, mixed media, het komt allemaal aan bod. Daarbovenop is er ook nog tattoo art, lederbewerking, letterkappen, textielkunst, juwelen en glaskunst. En wie wie wil, kan zelfs scrap guitars, gitaren gemaakt uit gerecycleerd afval, uitproberen.”

Kunst Kleurt biedt demonstraties, workshops en optredens, verspreid over drie weekends. De Dendermondse Kunstraad pakt zelfs al uit met een voorproefje van een nieuwe Walvis, typisch voor de Ros Beiaard-folkore, die in 2020 in het straatbeeld zal verschijnen op de Oude Dender. Een maquette zal nu al te bewonderen zijn.

De tentoonstelling vindt plaats van 14 tot 29 september, telkens op zaterdag en zondag, op vier verschillende locaties in Dendermonde. Dat zijn het te renoveren gebouw van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD), de voormalige dekenij, de O.L.Vrouwekerk en de Kerkstraat. Tot half oktober zal het kunstwerk “Circulerend Coloriet” van Staf Vinck op het kerkplein blijven staan. Alle info over Kunst Kleurt is te vinden op www.dendermonde.be/kunstkleurt.