Zes dierenliefhebbers op Dodentocht Challenge om verwaarloosde en mishandelde dieren te helpen Nele Dooms

06 juli 2020

15u21 0 Dendermonde De jaarlijkse Dodentocht van Bornem is dit jaar dan wel geannuleerd door de coronacrisis, er kan wel nog altijd 100 kilometer gestapt worden. Dat laten ook zes dierenvrienden Kristel, An, Katleen, Mario, Cedric en Jorden zich geen twee keer zeggen. Zij zullen de tocht afleggen ten voordele van verwaarloosde en mishandelde dieren in binnen- en buitenland. Sponsors zijn nog welkom.

De organisatoren van de Dodentocht, die normaal in augustus plaatsvindt maar dit jaar een keer overslaat door het coronavirus, pakken wel uit met de Dodentocht Challenge. Deelnemers worden daarbij uitgedaagd om in een maand tijd honderd kilometer bij elkaar te stappen. Aan die Dodentocht Challenge nemen ook Kristel Blommaert en haar vrienden deel. Zij nemen zich zelfs voor om die 100 kilometer toch in één keer uit te stappen. “Mijn man Mario en ikzelf hebben al zes jaar op rij de Dodentocht uitgestapt voor dieren in nood, de vzw Hope For Paws”, zegt ze. “Deze keer zullen we dat met zes personen doen.”

De dierenliefhebbers laten zich sponsoren en het ingezamelde bedrag gaat integraal naar Hope for Paws. Die zal met de centen steun geven aan Dendermondse Zwervertjes, Aparic, Dara, El Rincon de Peco en vzw Katthuis Hamme. Vertrekken doen de stappers op vrijdag 17 juli rond 21 uur in de Lijsterstraat in Grembergen. “We hopen veel centen binnen te krijgen om het leven van vele hondjes en katjes te kunnen veranderen”, zegt Kristel.

Wie wil sponsoren, kan extra informatie vinden op de Facebookpagina van Hope for Paws vzw.