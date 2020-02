Zelf een evenement organiseren in het centrum of een deelgemeente? Daar heeft de stad 35.000 euro subsidie voor Nele Dooms

16u14 0 Dendermonde Verenigingen of middenstanders die de handen in elkaar slaan om een nieuw evenement uit de grond te stampen in het centrum of een deelgemeente, kunnen daar voortaan ondersteuning van het Dendermondse stadsbestuur voor krijgen. De gemeenteraad keurde een subsidiereglement voor toeristische-recreatieve initiatieven goed. Er is 35.000 euro te verdelen.

Er was dan wel veel te doen rond het afschaffen van de wekelijkse terrasjesavonden op donderdagavonden op de Grote Markt tijdens de zomermaanden juli en augustus, het Dendermondse stadsbestuur wil er wel helpen mee voor zorgen dat er in de zomer toch nog vanalles te beleven is in de stad. Daarvoor is zopas een nieuw subsidiereglement gestemd om initiatieven die vanuit het lokaal verenigingsleven of de lokale middenstand groeien en de beleving in de stad bevorderen, te ondersteunen. “Zo willen we mee investeren in een bruisende stad waar het aangenaam vertoeven is”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V).

Als minstens twee initiatiefnemers de krachten bundelen en samenwerken, kunnen ze subsidie aanvragen. “Het moet wel een nieuw initiatief zijn en laagdrempelig genoeg zodat iedereen er naartoe kan komen”, zegt Mannaert. “Dat moet in een publieke ruimte, zoals een plein of een park, in het stadscentrum of een deelgemeente plaatsvinden. Het bedrag dat elk initiatief krijgt, hangt af van het aantal ingediende en goedgekeurde aanvragen.”

Deze subsidie aanvragen is mogelijk voor 15 april, voor 15 juni en voor 15 oktober, telkens voor initiatieven die plaatsvinden in de daaropvolgende maanden. De Dienst Toerisme zal de aanvragen bekijken.