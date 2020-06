Zekering van zonnepanelen smelt in elektriciteitskast Koen Baten

20 juni 2020

10u31 0 Sint-Gillis-bij-Dendermonde In de Spoorwegstraat in Sint-Gillis-Dendermonde werd de brandweer deze ochtend opgeroepen voor een brandmelding in een woning. De bewoners roken een brandgeur in de garage en verwittigden daarom de brandweer.

Het was iets voor 9.00 uur vanochtend dat de bewoners belden naar de brandweer. De geur in de woning bleek al snel te komen van de elektriciteitskast. Daar was een zekering van de zonnepanelen die te warm stond en aan het smelten was. De brandweer controleerde de zekering en schakelde deze uit. Er werd geen schade aangericht en er hoefde verder niet geblust te worden.