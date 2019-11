Zeelsebaan krijgt eenrichtingsverkeer tijdens werken aan nutsleidingen Nele Dooms

27 november 2019

16u00 0 Dendermonde De langverwachte heraanleg van de Zeelsebaan, tussen de Martelarenlaan en Kleinzand, komt steeds dichterbij. De wegen- en rioleringswerken zijn gepland voor 2020, maar begin dat jaar zullen als startschot van het project eerst de werken aan nutsleidingen plaatsvinden. Dat zal voor een reeks verkeersmaatregelen zorgen. Zo krijgt de Zeelsebaan eenrichtingsverkeer.

Inwoners van Grembergen konden tijdens een infomarkt kennismaken met de werken van de nutsmaatschappijen op het traject, de timing en de verkeersmaatregelen die daarbij komen kijken. Dat zorgde voor een grote opkomst in Zaal Kluster, waar de plannen ter inzage lagen. Voor de heraanleg van de Zeelsebaan slaan stadsbestuur, Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin de handen in elkaar. De weg moet een pak veiliger worden.

Eerst worden leidingen van water, gas, elektriciteit en telefonie vernieuwd. Die werken starten al op 6 januari en zullen in drie fasen plaatsvinden. Eerst is een klein stuk van de Steenweg van Grembergen aan de beurt. Daar geldt dan een plaatselijk parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in een lus via de Scheldedreef naar de Scheldedijk.

Vanaf 17 januari volgt een tweede fase. Die omvat de Zeelsebaan langs de kant van de even huisnummers. Dan geldt hier eenrichtingsverkeer in de richting van Dendermonde. Voor de andere richting wordt een omleiding voorzien via Grootzand, Leugestraat en Kleinzand. Vrachtwagens worden al omgeleid van de N47 naar de E17 en dat zal al aangegeven worden aan de kruispunten Mechelse Poort en Vlassenbroekbrug. Deze fase loopt tot 14 februari. Daarna komt de Zeelsebaan aan de kant van de oneven nummers aan de beurt. Dan gelden dezelfde verkeersregelingen.