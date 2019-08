Zangeres Coely en haar Ben getrouwd in kerk van Sint-Gillis Nele Dooms

27 augustus 2019

Nadat de 25-jarige hiphopartieste Coely uit Dendermonde begin juni al in het stadhuis van Dendermonde in alle stilte voor de wet trouwde, stapte ze het voorbije weekend in de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde in het huwelijksbootje. Zowel de zangeres als de kerkgemeenschap deelden daarvan kiekjes op sociale media. “Coely en Ben gaven hun ja-woord van liefde aan elkaar in onze parochiekerk”, schreef de pastoor. “Omringd door hun geliefde getuigen, hun ouders en vele vrienden en dankzij de bijdrage van prachtige bloemen en een innemend koor, werd het een sfeervolle en onvergetelijke viering. Wij wensen het jonge koppel veel geluk op hun liefdespad.” Ook Coely zelf is in de wolken. “Gisteren ben ik met de liefde van mijn leven getrouwd in het bijzijn van vrienden, familie en mensen waar we om geven”, schreef ze op Instagram. “Het was een magisch moment vol vrede, harmonie en liefde. We hadden het niet beter kunnen wensen. Ik ben sprakeloos door alle emoties. Ik kan alleen maar zeggen dat liefde alles is”.