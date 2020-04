Zandstraat weer open vanaf maandag 4 mei, met fietssuggestiestroken Nele Dooms

30 april 2020

16u35 0 Dendermonde De Zandstraat in Appels zal vanaf maandag 4 mei weer open zijn voor het verkeer. Een aannemer was er de voorbije weken, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, bezig met de aanleg van een nieuw wegdek en realisatie van fietssuggestiestroken.

De Zandstraat is één van de meest verkeersonveilige wegen in de stad. Om de situatie voor zwakke weggebruikers te verbeteren, drong het Dendermondse stadsbestuur al lang bij het Vlaams Gewest die verantwoordelijk is voor deze weg, aan om fietssuggestriestroken aan te leggen. De voorbije 14 dagen werd daar nu werk van gemaakt. Over een traject van één kilometer werden een nieuwe wegdek in asfalt met nieuwe riooldeksels voorzien en fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg.

De aannemer heeft het stadsbestuur nu laten weten dat de werken afgerond worden. Daardoor kan de Zandstraat vanaf maandag weer open. Ook de wegomleidingen zullen dan niet meer nodig zijn.