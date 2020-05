Zandstraat met fietssuggestiestroken een feit, maar onvoldoende volgens Fietsersbond Nele Dooms

17u04 0 Dendermonde De vernieuwde Zandstraat is een feit. Aan één zijde is de fietssuggestiestrook al afgewerkt, aan de andere zijde gebeurt dat eerstdaags. Daarna kan de weg weer open. De fietssuggestiestroken waren lang aangekondigd, maar volgens de Fietsersbond zijn ze niet voldoende om de verkeersveiligheid in deze drukke, smalle straat te verhogen.

De voorbije weken was een aannemer aan het werk om de Zandstraat een nieuw wegdek te geven en daarbij ook fietssuggestiestroken te realiseren. Daar had het stadsbestuur al heel lang bij het Vlaams Gewest op aangedrongen, omdat de Zandstraat bekend staat als één van de gevaarlijkste straten voor fietsers. De nieuwe maatregel is nu eindelijk een feit.

De Fietsersbond van Dendermonde noemt de ingreep “een verbetering tegenover vroeger”, maar volgens de organisatie is de fietsveiligheid in de Zandstraat nog steeds onvoldoende gegarandeerd. “We hadden op meer ingrijpende maatregelen gehoopt”, zegt voorzitter Pier Tielens. “De doorstroming primeert blijkbaar op verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het Vlaams Gewest gaf aan om naast de suggestiestroken geen extra maatregelen te willen nemen, omdat de doorstroming niet belemmerd mocht worden. Wij vragen de bevoegde schepen om in dit dossier druk te blijven zetten.”

Volgens de Fietsersbond maken de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer, de breedte van de weg en het snelheidsverschil tussen auto en fiets dat de Zandstraat zelfs met suggestiestroken niet veilig te befietsen is. “In januari vond er nog maar een erg zwaar ongeval tussen een fietser en vrachtwagen plaats”, klinkt het. “Spijtig genoeg worden maatregelen zoals een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur, extra snelheidsremmers, trajectcontrole, een herinrichting, kilometerheffing voor vrachtwagens of een fietsstraat niet onderzocht. Voor de inwoners uit Appels leidt er maar één route naar Dendermonde-centrum en dat is via de Bevrijdingslaan en Zandstraat. Zij zullen hier met een bang hartje blijven fietsen.”

Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) betreurt de reactie van de Fietsersbond. “Ook wij weten dat fietssuggestiestroken geen mirakeloplossingen zijn, maar ze betekenen wel een significante verbetering voor fietsers. Dat is bijvoorbeeld op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis, waar een tijd geleden nieuwe fietssuggestiestroken kwamen, al bewezen”, zegt hij. “Ze hebben een heilzaam effect op de snelheid van het verkeer omdat ze visueel de weg versmallen. Samen met Afdeling Wegen en Verkeer blijven we bovendien voort werken aan oplossingen voor een veiliger verkeer. In maart was daarvoor een groot overleg gepland om alle gewestwegen op ons grondgebied, en dus ook de Zandstraat te beperken. Maar door de coronacrisis moest dit uitgesteld worden. We zullen de situatie in de Zandstraat zeker voort monitoren en opvolgen.”