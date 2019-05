Xander De Rycke probeert nieuwe show uit in Biekorf Nele Dooms

21 mei 2019

14u13 1

Vooraleer hij met zijn nieuwe zaalshow ‘Bekend & bescheiden’ vanaf maart volgend jaar de grote zalen in Vlaanderen aandoet, komt stand-up comedian Xander De Rycke eerst naar Lebbeke om zijn voorstelling uit te proberen. De try-out zal plaatsvinden op vrijdag 21 februari 2020 en tickets daarvoor zijn nu al te verkrijgen. Wie toegangskaarten wil, zal snel moeten zijn want op vraag van de artiest wordt er gespeeld in de kleine bezetting van de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf. Dat zijn 400 plaatsen. De Rycke belooft een show om te lachen, te gieren en te brullen. Tickets in voorverkoop kosten 16 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.