Wushu-coaches scholen zich bij in Hong Kong Nele Dooms

07 augustus 2019

10u41 3 Dendermonde Patrick Van Campenhout, hoofdleraar van het Vlaams Wushu Instituut (VWI) uit Dendermonde, trok met zijn assistent Johan Conti en twee atleten, Jelle Vlaeminck en Bruno Broothaerts, naar Hong Kong. Op het programma stond een opleiding bij het Hong Kong Sport Instituut.

“We volgden de leerlijn van de wushu-topploeg van Hong Kong, onder de leiding van de hoofdcoach Geng Xiaolin. Die is gouden medaillist WK tijdens de Aziatische spelen”, zegt Van Campenhout. “Met de extra knowhow die we in Hong Kong hebben opgedaan, kunnen we in de toekomst de Kung Fu-kids in Dendermonde en de trainingen voor volwassenen nog beter begeleiden.”

Atleten Jelle Vlaeminck en Bruno Broothaerts blijven nog tot 15 augustus in Hong Kong om er zes uur per dag te trainen. Zo kunnen ze nog beter worden. “Ook voor de toekomst zijn de nodige contacten met de overheid van Hong Kong gelegd voor vormingen”, zegt Van Campenhout, die bestuurder is bij het Belgisch en Interfederaal Olympisch Comité (BOIC) en voorzitter van de Belgische Wushu Federatie. “Vanaf nu zullen de wushu-beoefenaars die topatleten wensen te worden, gebruik kunnen maken van deze topopleidingen. Hetzelfde geldt voor coachen die hun vaardigheden wensen te verhogen. Zijn we weer een stap verder voor de promotie van de Chinese krijgskunsten.”