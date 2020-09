World Clean Up Day komt eraan: wie helpt mee straten proper maken? Nele Dooms

16 september 2020

17u10 0 Dendermonde De jaarlijkse World Clean Up Day komt er weer aan. Ook in Dendermonde steken dan vrijwilligers de handen uit de mouwen om straten en bermen weer proper te maken. Er is nog extra volk welkom voor de zwerfvuilactie.

Dankzij de jaarlijkse World Clean Up Day worden gigantische hoeveelheden afval uit het milieu gehaald. Vorig jaar werd er in de 24 tijdzones tussen Nieuw-Zeeland en Hawaï door in totaal 20 miljoen vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd. De belangstelling voor de actie groeit jaar na jaar.

In Dendermonde inspireert de actie Junior Chamber International (JCI), de vereniging voor jonge ondernemende mensen. Zij nemen voor het derde jaar op rij deel. Vorig jaar namen meer dan 40 vrijwilligers deel, die 43 zwerfvuilzakken bijeen wandelden. Dat wil de vereniging dit jaar graag minstens evenaren. Daarom lanceert het een oproep naar extra helpende handen.

“Doe zelf iets aan zwerfvuil door mee te doen aan de World Clean Up Day, de grootste burgeractie ter wereld”, zeggen Joris Hermans, Bart De Troch en Ilse De Cock van JCI Dendermonde. “Samen ruimen we Dendermonde op. We maken een wandeling door de stad en verzamelen ondertussen al het zwerfvuil. Niet alleen ligt de stad er zo weer properder bij, maar we willen de actie ook aangrijpen als sensibilisering, om mensen de ogen te openen voor de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten.”

De actie vindt plaats op zaterdag 19 september. De wandeling start om 14 uur aan het Saske, Begijnhoflaan 49 in Dendermonde. Het einde is voorzien rond 18 uur. Zwerfvuilgrijpers en -zakken zullen voorhanden zijn. Info en inschrijvingen: jcidendermonde@gmail.com.