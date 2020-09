World Clean Up Day brengt ook in stadscentrum twintigtal vrijwilligers samen Nele Dooms

19 september 2020

16u18 0 Dendermonde De World Clean Up Day gaat ook in Dendermonde niet onopgemerkt voorbij. Aan het Sas in het stadscentrum verzamelde een twintigtal vrijwilligers om straten en bermen weer vrij te maken van zwerfvuil.

De Junior Chamber International (JCI) van Dendermonde is stuwende kracht achter de Dendermondse versie van de World Clean Up Day. “Het is een bewuste keuze om mee te doen met deze grootste burgeractie ter wereld”, zegt Ilse De Cock van JCI Dendermonde. “De doelstelling is tweeledig: enerzijds zorgen we met de actie voor een properdere binnenstad en anderzijds kunnen we met dit initiatief ook sensibiliseren en mensen bewust maken van de problemen die zwerfvuil met zich mee brengt.”

Dankzij de jaarlijkse World Clean Up Day worden wereldwijd grote hoeveelheden afval uit het milieu gehaald. Tussen Nieuw-Zeeland en Hawaï gaan zo’n 20 miljoen vrijwilligers aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. Hun aantal wordt elk jaar groter. In Dendermonde alleen al levert de actie enkele tientallen vuilniszakken gevuld met zwerfvuil op.