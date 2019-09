Workshop rond eetbare paddenstoelen kweken Nele Dooms

13 september 2019

De Bio Moestuiniers van Grembergen organiseren op dinsdag 17 september een workshop rond ‘De Teelt Van Eetbare Paddenstoelen Op Hout’. Aanwezigen leren er hoe ze zelf makkelijk thuis paddenstoelen kunnen kweken. Een professionele kweker komt alles uitleggen. Er is ook mogelijkheid om het nodige materiaal aan te schaffen. “Men denkt vaak dat het kweken van eetbare paddenstoelen een onhaalbare kaart is”, zegt Johan Moens van de Bio Moestuiners. “Dat is ten onrechte. En dat willen we aantonen op onze infoavond. Hoe teel je oesterzwammen, shiitakes enzovoort en wat is daar voor nodig. Daar komt allemaal een antwoord op.” Geïnteresseerden kunnen terecht in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg in Grembergen. De workshop start om 19.30 uur. De toegang bedraagt 5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden. Info: debiomoestuiniers@gmail.com.