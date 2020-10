Woonzorgcentrum Mariatroon beperkt bezoek door stijgende coronacijfers Nele Dooms

13 oktober 2020

14u37 2 Dendermonde Woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde beperkt vanaf woensdag haar bezoekregeling. Aanleiding is het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus.

Om het aantal bezoekers in het rusthuis te beperken, zullen nog slechts drie geregistreerde bezoekers per bewoner toegelaten zijn. Er mogen maximum twee bezoekers per bewoner per dag op bezoek komen. Als die twee niet tot dezelfde bubbel behoren, moeten zij apart op bezoek komen.

De bezoekdagen per afdeling in het woonzorgcentrum blijven wel doorlopen. Bezoekuren zijn er van 14 tot 20 uur. De cafetaria is open van 14 tot 17 uur. Het rusthuis sluit wel de voordeur. Enkel geregistreerde bezoekers zullen met hun badge toegang krijgen.

Bewoners zullen tijdelijk ook niet meer opgehaald mogen worden door familie om bij hen thuis een aantal uren door te brengen of een uitstap te maken. De bewoners mogen tijdelijk het woonzorgcentrum niet verlaten. Kinderen en jongeren hebben een tijd geen toegang meer tot het rusthuis.