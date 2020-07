Woonkamer onbewoonbaar na hevige dakbrand door roofingwerken Koen Baten

03 juli 2020

11u36 20 Baasrode In Baasrode heeft een woonkamer zware schade opgelopen na een brand die ontstaan is door roofingwerken. De vlammen sloegen over op de isolatie en in een mum van tijd had het hele dak vuur gevat. De brandweerzone Oost kwam met drie korpsen ter plaatse en kon vermijden dat de vlammen door het dak sloegen. Het dak bevatte asbest, maar raakte niet beschadigd waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.



De brand ontstond iets na 10 uur deze ochtend in de Zevenhoevenstraat. De eigenaars waren aanwezig en verwittigden onmiddellijk de brandweer. Korpsen uit Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout kwamen meteen ter plaatse om de brand te bestrijden. “Het dak bevatte asbestplaten waardoor we onmiddellijk begonnen zijn met het dak af te koelen met schuim om verdere uitbreiding te vermijden”, zegt Frank Van Droogenbroeck.

“De ruimte binnen was volledig open waardoor de brand zich wel snel kon verspreiden. De woonkamer heeft hierdoor zware schade opgelopen en ook de andere ruimtes hebben rookschade”, klinkt het. De hulpdiensten konden wel verdere schade vermijden waardoor niet de hele woning in vlammen op ging. Door de zware schade zal de woonkamer tijdelijk niet meer bruikbaar zijn. Het is niet duidelijk of de bewoners ergens anders zullen opgevangen worden. De bewoners zelf raakten niet gewond.