Witte vlag op Witte Donderdag aan dekenale OLV-kerk Nele Dooms

09 april 2020

17u09 0 Dendermonde De dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde heeft op haar toren een witte vlag gekregen. Aanleiding is Witte Donderdag, in aanloop van Pasen. De vlag staat symbool voor solidariteit en hoop in deze coronacrisis.

Net zoals zovele inwoners van Dendermonde elke avond om 20 uur van uit hun deur een warm applaus geven als steun voor iedereen in de zorg tijdens deze coronacrisis, luiden ook de torenklokken van alle kerken in de Ros Beiaardstad elke avond om 20 uur. “Het is een teken van dankbaarheid voor het zorgpersoneel en voor alle anderen die in deze moeilijke tijd onze gemeenschap draaiend houden”, zegt deken Jo Mattheys.

Op Witte Donderdag zorgt de kerkgemeenschap nog voor een extra. Aan de toren van de dekenale O.L.V.-Kerk in Dendermonde-centrum wappert nu een witte vlag, als teken van solidariteit en hoop. “Uitgerekend in de Goede Week is Witte Donderdag voor de Christenen het moment bij uitstek om, samen met veel andere mensen, dienstbaar voor mekaar te zijn, gemeenschapsgevoel aan te wakkeren en te tonen dat iedereen telt”, legt deken Mattheys uit. “Ook al zijn onze kerken nu leeg, we blijven wel met klokkengelui en witte vlag iedereen verder oproepen de nodige afstand te bewaren maar tegelijk aandacht voor mekaar te blijven hebben.”