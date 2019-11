Witte lintjesactie krijgt extra inhoud: Vrouw en Maatschappij houdt gespreksavond rond seksueel geweld Nele Dooms

08 november 2019

15u24 3

De vereniging Vrouw en Maatschappij van Dendermonde koppelt dit jaar een gespreksavond aan haar jaarlijkse Witte Lintjes-actie. Die is bestemd om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Dit jaar draait de campagne rond de zorgcentra na seksueel geweld. “Jaarlijks delen we flyers uit aan het station of in het stadscentrum om mee te doen met de witte lintjesactie”, zegt Els De Wael, voorzitter van Vrouw & Maatschappij. “Maar we willen daar nu ook inhoudelijk iets extra aan koppelen. Daarom organiseren we de gespreksavond ‘Wat na seksueel geweld?’” Die vindt plaats op dinsdag 12 november om 20 uur. Er komen drie sprekers langs: Saskia Van Nieuwenhove, journaliste en bezieler van Nest vzw, Lore Baeten, politieke duizendpoot en ervaringsdeskundige, en een medewerker van Slachtofferhulp Dendermonde, die vanuit haar professionele ervaring zal vertellen. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het O.L.V.-Kerkplein in Dendermonde. De toegang is gratis.