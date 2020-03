Witte lakens en applaus om klokslag 12 uur: “Voor iedereen die ons door moeilijke coronatijden helpt” Nele Dooms

20 maart 2020

13u16 5 Dendermonde #mercievanuitmijnkot. Daar deden ze ook in Dendermonde en omliggende gemeenten inwoners vrijdagmiddag massaal aan mee. Op heel veel plaatsen hingen witte lakens aan woningen, bedoeld als steunbetuiging aan zorgverleners, maar ook als hart onder de riem voor de vele vrijwilligers, postbodes, winkeliers, huisvuilmannen en iedereen die ons door deze moeilijke coronatijden helpt. Om klokslag 12 uur klonk ook op veel plaatsen applaus uit solidariteit voor iedereen die zich inzet in deze coronacrisis. Een overzicht.

De coronacrisis vraagt immense inspanningen van alle medewerkers en vrijwilligers in de zorg: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, poetsdienst en onderhoudspersoneel. Maar ook van winkeliers, postbodes, huisvuilmannen en iedereen die helpt in deze coronatijden. Met risico’s voor hun eigen gezondheid is geen uur of inspanning hen momenteel te veel. En dat verdient applaus en een symbolisch teken van waardering door witte lakens aan het raam te hangen, uit solidariteit met iedereen die geraakt wordt door het virus en uit waardering voor hen die hen er weer trachten bovenop te helpen.

In Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout hingen op heel veel plaatsen witte lakens aan ramen van woningen. Het levert heel wat mooie beelden op. Die delen we graag met u. Omdat ook wij zeggen “Merci vanuit ons kot!”

Op de Grote Markt in Dendermonde klonk luid applaus. Burgemeester Piet Buyse verzamelde daar om 12 uur met de leden van de veiligheidscel, op veilige afstand van elkaar, om mee te doen met de actie. Maar ook omwonenden van de markt deden hun duit in het zakje.

Ook in de Beukenlaan in Dendermonde kwamen om 12 uur heel wat buren op straat voor een luid applaus.

Ook de familie Van Gucht twijfelt niet om iedereen in de zorgsector een hart onder de riem te steken. Aan hun woning in de Baasrodestraat in Lebbeke is een grote ‘dank u’ te lezen.

Bij de familie Putteman op de Gentsesteenweg in Dendermonde is een wit laken alleen niet voldoende. Er moet ook een groot, rood hart bij.

De lokale politie van Dendermonde deed mee een duit in het zakje met luid applaus. Agenten verlieten daarvoor hun kantoren en stapten buiten om luid in de handen te plakken.

Het Oscar Romerocollege toont solidariteit aan het schoolgebouw. “Wij zijn solidair met alle zorgverleners”, klinkt het daar. “En trots op alle leerlingen van Welzijn & Maatschappij die later een job zullen hebben in de sociale of zorgsector!”

Het hoeft niet altijd een wit laken te zijn om symbolisch solidair te zijn. Een witte poort met rode harten in de Broekstraat in Buggenhout is ook duidelijk.

In Dendermonde maakt ook burgemeester Piet Buyse de boodschap duidelijk. Een wit laken krijgt er gezelschap van twee Ros Beiaardvlaggen. “Dikke merci aan alle zorgverleners! Voor die van Dendermonde hoort er uiteraard ook het Ros Beiaard bij”, zegt hij.

