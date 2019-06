Wit-Gele Kruis vanuit nieuwe locatie aan Oude Vest op huisbezoeken Nele Dooms

24 juni 2019

14u26 0 Dendermonde Het Wit-Gele Kruis van Dendermonde is verhuisd naar nieuwe locatie. De twee lokale teams Dendermonde-Oost en Dendermonde-West, met vorig jaar 86.308 patiëntenbezoeken voor thuiszorg op de teller, namen hun intrek in een gloednieuwe stek aan de Oude Vest.

Het gaat om een hedendaags gebouw. “Deze nieuwe locatie in Dendermonde weerspiegelt onze toekomstvisie over de gebouwen: onze kantoren moeten bovenal functioneel zijn, en voldoen aan de huidige kwaliteits- en veiligheidsnormen”, zegt teamcoach Lieve Van Gucht. “Ons oude geklasseerde gebouw aan de Kerkstraat was eigenlijk te groot voor ons, waardoor veel ruimte onbenut bleef. Het wordt binnenkort te koop gesteld. Nu beschikken we over een veel functionelere ruimte.”

De Dendermondse afdeling van het Wit-Gele Kruis is al sinds 1968 actief. Die evolueerde ondertussen naar lokale teams: Team Dendermonde-West verzorgt patiënten in de deelgemeentes Schoonaarde, Oudegem, Appels, Mespelare en het westelijke deel van Dendermonde, Team Dendermonde-Oost neemt de rest van Dendermonde en deelgemeente Grembergen voor haar rekening. Het Wit-Gele Kruis is ook na de verhuis nog altijd bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer: 09/239.51.96.