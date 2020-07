Wim en Arlette vieren jubileum ondanks corona: kleinkinderen zorgen voor verrassing Nele Dooms

07 juli 2020

15u17 6 Grembergen De liefde vieren in tijden van corona, het kan. Een groot familiefeest was dan wel niet mogelijk, de kleinkinderen van Wim Onselaere en Arlette Van den Bonne uit Grembergen verrasten hun opa en oma wel. Zo werd het vijftigjarig huwelijk van de twee in de verf gezet.

Wim Onselaere en Arlette Van den Bonne leerden elkaar kennen op een TD van de Kajotters bij de toenmalige KAJ-VKAJ. In juli 1970 stapten ze in het huwelijksbootje, precies vijftig jaar geleden. “Meteen na ons huwelijk gingen we in onze woning in de Gaverstraat wonen en daar verblijven we nu nog altijd”, zeggen ze.

Een jaar na het huwelijk werd zoon Hans geboren. Nadien volgden nog twee andere kinderen, Bart en Greetje. Ondertussen zijn Wim en Arlette ook fiere grootouders van negen kleinkinderen geworden. Het zijn die kleinkinderen die oma en opa thuis gingen ophalen voor een verrassing naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Ze namen hun grootouders mee voor een gezellig etentje. “Normaal wilden oma en opa vijftig jaar huwelijk vieren met een groot feest met familie, maar corona gooide roeit in het eten”, zeggen ze. “We zorgden er met plezier voor dat er toch wat gefeest kon worden. Zo kunnen ook heel wat herinneringen opgehaald worden aan vroeger.”