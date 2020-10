Wim en Arlette vieren gouden jubileum Nele Dooms

08 oktober 2020

16u34 0 Grembergen Wim Onselaere (77) en Arlette Vanden Bonne (71) uit Grembergen vieren hun gouden jubileum. Daarvoor kregen ze een ontvangst aangeboden in het Dendermondse stadhuis.

Wim en Arlette stapten vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. Dat gebeurde twee jaar nadat ze elkaar leerden kennen via gemeenschappelijke vrienden. Allebei waren ze lid van een jeugdvereniging: Wim bij de KAJ, Arlette bij de BVKJ. Na het huwelijk kreeg het echtpaar twee zonen en één dochter. Ondertussen zijn er negen kleinkinderen.

Arlette is altijd gezinshulp geweest. Wim was aan de slag bij het toenmalige PMS, wat nu CLB heet, in Hamme. Ondertussen was hij ook actief in de journalistiek. Tot vandaag is hij lid van de Dendermondse Perskring.

In de vrije tijd houden Arlette en Wim van reizen. Zo verkenden ze niet alleen Oostenrijk, de eilanden van Spanje en de kusten van Turkije, maar ook China, Egypte en Palestina. Thuis houden ze van wandelen en vangen ze met regelmaat van de klok de kleinkinderen op. “We hopen nog heel wat mooie momenten te beleven met elkaar en kijken al uit naar ons diamanten jubileum”, zegt het paar.