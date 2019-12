Willy en Maria vieren diamanten huwelijksjubileum Nele Dooms

16 december 2019



Willy Bosteels (79) en Maria Beckwé (77) uit Sint-Gillis-Dendermonde vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze trouwden zestig jaar geleden. Het echtpaar kreeg één zoon. Ondertussen zijn er ook al twee kleinzonen. De twee hadden elkaar leren kennen op het werk. Allebei waren ze al van vrij jong aan de slag bij het bedrijf De Vliegher in Sint-Gillis. Twee jaar na hun eerste ontmoeting trouwden ze. Maria bleef als stikster werken bij De Vliegher. Ze werkte daar maar liefst 40 jaar tot aan haar brugpensioen. Willy werd bouwvakker. Zijn grootste passie was echter altijd voetbal. Hij was lange tijd keeper bij SK Zele, maar ook bij Oudegem en bij Eendracht Sint-Gillis. Thuis kweekte hij zijn eigen groenten en fruit, terwijl Maria aan handwerk deed, zoals breien en haken. “We hebben de voorbije jaren altijd lief en leed gedeeld en trekken nog goed onze plan”, zeggen ze. “We hopen nog lang van elke dag te mogen genieten.”