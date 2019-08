Wildemanloop meer dan geslaagd: Pijnders zwoegen en zweten, massa kijkt toe en juicht Meer dan 3.500 enthousiastelingen voor spektakel op Grote Markt Nele Dooms

22 augustus 2019

22u52 8 Dendermonde Zes stoere jongens die koste wat kost een plek onder het Ros Beiaard willen bemachtigen tegen de ommegang van 24 mei 2020. Zij lokten donderdagavond een massa van meer dan 3.500 toeschouwers naar de Grote Markt. Gehuld in enkel pek en veren wachtten hen vijf loodzware proeven om te bewijzen wat ze waard zijn. Met de Wildemanloop kwam zo een stevige portie Dendermondse folklore weer tot leven. De kandidaat-pijnders zagen af, het publiek genoot.

De traditie van de Wildemanloop in Dendermonde gaat terug tot de veertiende eeuw, maar donderdagavond was ze wel springlevend. “Wie vroeger tot de Pijndersgilde, die scheepslossers waren, wilde toetreden werd na een proefperiode als wildeman door het stadscentrum gejaagd en moest zich bewijzen aan de hand van verschillende praktische proeven. De kleren moesten uit en de kandidaten werden met pek ingesmeerd en met pluimen bestrooid”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Nu zijn er geen scheepslossers meer, maar de Pijnders zijn wel de mannen die het Ros Beiaard torsen bij elke ommegang. Die taak is allesbehalve evident en dus gebruiken we de Wildemanloop nu om te testen of gasten zo’n zware opdracht wel aankunnen.”

Voor de zes wildemannen Jens Leybaert, Aaron Opalfvens, Lother Blommaerts, Chayen Vanden Brande, Gwen De Roock en Brian Annerel stonden de zenuwen strak gespannen bij het begin van de avond. Hun vaders en andere doorwinterde pijnders stonden klaar om de borstkassen in te smeren en te beplakken met veren. De Raad der Ouderlingen zat klaar om de prestaties van de jongelingen te beoordelen. Vijf zware proeven moesten tot een goed einde worden gebracht. De massa juichte de kandidaten toe.

Zandzakjes en bakstenen

De Wildemannen startten hun test met een stadsloop, opgejaagd door andere pijnders. Vervolgens moesten ze een stootkar vullen met zandzakken en die rond de Grote Markt duwen. Ook met een zware zandzak en met stapels bakstenen over een loopbrug lopen hoorde bij de proeven. Oudste der Pijnders Albert Ringoot mocht vervolgens op een draagstoel plaatsnemen en werd zo de Markt rondgedragen. Tot slot slaagden de Wildemannen erin om nog een partij touwtrekken te winnen van de oudere Pijnders.

“Iedereen geslaagd”, was het oordeel van deken Mannaert. “Deze gasten hebben de proeven met glans doorstaan. Misschien leek het bij het publiek makkelijk, maar de opdrachten zijn echt zwaar. Deze jongens verdienen terecht de oorkonde van de Pijndersgilde.”

Maar dan moesten die pek en veren nog afgespoeld. Dat gebeurde met een duik in het waterbassin midden op de Grote Markt. En dan konden er tot in de vroege uurtjes pinten gepakt worden.