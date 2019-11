Wijkcomité presenteert nieuwe voorzitter én kop van nieuwe ‘tRos Donckstraat Nele Dooms

13 november 2019

Wie nieuwsgierig is naar hoe het nieuwe ‘tRos Donckstraat, dat speciaal gemaakt wordt voor de folkloristische stoet Rosse Buurten, er zal uitzien, kan daar dit weekend al een eerste glimp van opvangen. De kop van het nieuwe paard zal tentoon gesteld worden tijdens de kaas- en wijnavond van het Wijkcomité Donck-Vlotgras uit Dendermonde op zaterdag 16 november. Het gebeuren moet elk jaar geld in het laatje brengen voor de wijkwerking. Het comité levert al jaren inspanningen om de buren van de Donckwijk dichter bij elkaar te brengen en het leven in de buurt aangenamer te maken. Dit jaar krijgt de kaas- en wijnavond een extraatje, met de expo van de kop van ‘tRos Donckstraat. Tijdens de avond wordt ook de nieuwe voorzitter van het wijkcomité voorgesteld. De kaas- en wijnavond start om 18 uur. Liefhebbers zijn welkom in de polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwburcht in Dendermonde. Info: 0472/57.17.77.