Wijkcomité brengt bewoners en kinderen samen voor kerstfeest

22 december 2019

Het Wijkcomité Donckstraat-Vlotgraslaan uit Dendermonde bracht in Zaal Zilverpand de bewoners en kinderen van de wijk samen voor een gezellig kerstfeest. Dat is ondertussen een jaarlijkse gewoonte, die garant staat voor een fijne namiddag. In afwachting van de komst van de Kerstman had het wijkcomité een clown uitgenodigd. “Terwijl de kinderen spelen, kunnen de volwassenen het gezellig maken onder elkaar met een hapje en een drankje”, klinkt het. “Het bezoek van de Kerstman is natuurlijk de kers op de taart. De vele kinderen genieten dan van een meet and greet.”