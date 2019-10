Wijkcomité blijft scoren met quizavond Nele Dooms

05 oktober 2019

Het Wijkcomité Donckstraat-Vlotgraslaan van Dendermonde wist opnieuw veel volk te verzamelen met haar jaarlijkse quizavond. De polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum Zilverpand zat afgeladen vol met deelnemende teams. “We zijn blij dat we met dit initiatief zo hard scoren in de buurt”, zegt Jan Tas, voorzitter van het wijkcomité. “Per slot van rekening brengt dit geld in het laatje om projecten en activiteiten te organiseren die de buurt dichter bij elkaar moet brengen. Daarvoor is het Wijkcomité immers ooit opgericht: om de leefbaarheid in de Donckwijk te verhogen en het aangenamer te maken om hier te wonen.” De quiz is alleszins uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. “Belangrijkste is dat we er vooral een gezellige avond van maken, in plaats van een stevige competitie. Zo blijft het voor iedereen leuk”, zegt Tas.