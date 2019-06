Wielertoeristen op weg naar Vogezen Nele Dooms

29 juni 2019

13u50 0

Vijftien wielertoeristen van fietsclub WTC Schoonaarde zijn zaterdag in alle vroegte vertrokken richting Vogezen. Zeven dagen op rij zullen ze op de fiets zitten om hun bestemming te bereiken. “Iedere dag zullen we zo rond de 150 kilometer afleggen”, zegt Felix De Kinder van WTC Schoonaarde. “Daarbij horen ook dagelijks tussen de 1800 en 2000 hoogtemeters. Dat is toch een hele uitdaging.” De leeftijd van de deelnemers varieert tussen de 16 en 77 jaar. Ook één dame gaat de uitdaging aan. “We zijn dus op tocht met een gevarieerd gezelschap qua leeftijd en gender”, zegt De Kinder. “We vertrekken zeker niet onvoorbereid op deze trip. Iedereen heeft zich grondig voorbereid en getraind voor het uitdagende rittenschema.”