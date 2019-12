Wielerkampioen Greg Van Avermaet en zanger Janez Detd slaan handen in elkaar: Fitnessking lanceert spinningfiets De Flandrien I Nele Dooms

22 december 2019

10u54 0 Dendermonde Fitnessking, de zaak van frontzanger van Janez Detd Nikolas Van der Veken, kan uitpakken met een gloednieuw toestel. Dat is te danken aan de samenwerking met Olympisch wielerkampioen Greg Van Avermaet, die in Grembergen woont, niet toevallig dezelfde thuisgemeente als Van der Veken. Resultaat is een nieuwe spinningfiets: De Flandrien I. “Ik ben supertrots dat we hiervoor met een wielerlegende hebben kunnen samenwerken”, zegt Van der Veken.

Nikolas Van der Veken uit Dendermonde oogstte met zijn punkrockband Janez Detd successen in binnen- en buitenland, maar houdt zich ondertussen al meer dan tien jaar bezig met zijn zaak Fitnessking. Die opende hij in zijn thuisdorp Grembergen, met fitnessapparatuur voor particulieren en professionals. En regelmatig lanceert hij een nieuw ontworpen toestel. Zo werd recent nieuw revalidatietoestel met onderwaterloopband voor honden op de markt gebracht. Nu gaat Van der Veken een samenwerking aan met Olympisch kampioen Greg Van Avermaet voor wat de twee zelf “een revolutionaire indoor biketrainer” noemen.

Nooit opgeven, de tanden op elkaar, oorlog maken in het peloton. Greg is een échte, een pure Flandrien. Een naam voor onze spinningfiets was dan ook snel gevonden.” Nikolas Van der Veken

Liefst twee jaar is er nagedacht en gebrainstormd over de nieuwe spinningbike. “Het heeft even geduurd voor de Flandrien I was zoals Greg en ikzelf hem graag wilden hebben”, zegt Van der Veken. “De lat lag hoog. Tientallen ontwerpen hebben we geschetst en vervolgens continue verbeterd en bijgeschaafd. Maar het finale resultaat mag er zijn: de Flandrien I is de ideale indoor trainer voor zowel de beginnende fietser als de fervente wielerfanaat.”

Beide heren zijn fier op het resultaat. En Van der Veken is ook trots op de samenwerking met Greg. “Dat stond al een tijd hoog op mijn verlanglijst”, zegt hij. Greg legt de lat altijd zeer hoog en ook Fitnessking staat borg voor de hoogste kwaliteit aan de beste prijs. We zijn bovendien van het zelfde dorp, dus een samenwerking stond eigenlijk in de sterren geschreven. Ik ben echt blij om met hem te kunnen werken, met iemand waar iedereen in Vlaanderen van houdt en van zijn manier van koersen. Nooit opgeven, de tanden op elkaar, oorlog maken in het peloton. Greg is een échte, een pure Flandrien. Hij schreef niet voor niets al zes keer deze trofee op zijn naam. Een naam voor onze spinningfiets was dan ook snel gevonden.”

Greg zelf is momenteel op stage, maar is enthousiast over de lancering van de spinningfiets. De trainingsbike Flandrien I is stil, stabiel, makkelijk verstelbaar en compatibel met “Zwift”, de populaire virtuele trainingsapp. “De samenwerking met deze app maakt het project eigenlijk nog unieker”, zegt Nikolas. Elk exemplaar van de spinningfiets is overigens genummerd en gesigneerd door Van Avermaet. Vanaf februari zal de Flandrien 1 beschikbaar zijn in de ganse Benelux. Info: www.fitnessking.be.