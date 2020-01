Wie wordt vrouwvriendelijke werkgever van het jaar? Nele Dooms

21 januari 2020

15u01 0 Dendermonde Wie wordt de nieuwe vrouwvriendelijke werkgever van het jaar? Dat is de vraag die Vrouw & Maatschappij Dendermonde zich stelt. De vereniging wil in 2020 voor de tweede keer zo’n trofee uitreiken. Er worden kandidaten gezocht.

Vorig jaar reikte Vrouw & Maatschappij Dendermonde voor de eerste keer de trofee voor “vrouwvriendelijke werkgever van het jaar” uit. Aanleiding was de Internationale Vrouwendag in maart. De erkenning ging naar Jersy Teugels van kapsalon Modjoo Hair en Treatment uit Sint-Gillis. “Jersy koos ervoor om haar kapsalon te sluiten op woensdag, om zo haar werknemers de kans te geven om meer tijd met hun kinderen door te brengen”, zegt Els De Wael, voorzitter van Vrouw en Maatschappij. “Omdat wij zeer veel positieve reacties kregen met dit initiatief, willen we hier graag een vervolg aan breien”, zegt De Wael. “We gaan dus ook in 2020 op zoek naar een vrouwvriendelijke werkgever.”

Vrouw en Maatschappij lanceert daarom een oproep naar kandidaten. Elke werkgever of bedrijf, van welke omvang ook en met een vestiging in Dendermonde, komt hiervoor in aanmerking. “Uiteraard moet het wel een werkgever zijn die de nodige inspanningen doet om de combinatie werk-gezin beter mogelijk te maken”, zegt De Wael. Kandidaturen, voorzien van duidelijke motivatie en contactgegevens, moeten verzonden worden naar els.de.wael@telenet.be. Dit moet gebeuren voor 20 februari.