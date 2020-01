Wie wordt nieuwe sportman of sportvrouw van het jaar? Kandidaten voor sporttrofeeën gezocht Nele Dooms

13 januari 2020

15u57 2 Dendermonde De Sportraad van Dendermonde wil opnieuw de jaarlijkse sporttrofeeën uitreiken. Daarmee wordt bepaald wie de nieuwe sportman of sportvrouw van het jaar wordt. Elk jaar huldigt de sportraad de beste sportlui van het afgelopen jaar.

Er zijn zes categorieën: sportman en sportvrouw van het jaar, meest verdienstelijke sportclub, beste G-sporter, meest beloftevolle jongere en sportverdienste. “Deze laatste kan een vrijwilliger zijn die achter de schermen onmisbaar werk verricht voor de werking van de club of voor de sport in het algemeen”, legt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V) uit. “Een terreinverzorger, bijvoorbeeld, die tijdens de droogte dagelijks aan de terreinen stond, of iemand die er elke dag opnieuw was bij het uitbaten van de kantine.”

Iedereen kan kandidaturen indienen. Kandidaten voor een sporttrofee moeten voor 14 februari gemeld worden. Dat kan bij de sportdienst, Van Langenhovestraat in Sint-Gillis, of via sportdienst@dendermonde.be. De sportshow met uitreiking van de trofeeën vindt plaats op zondag 29 maart.