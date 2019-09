Wie worden de nieuwe Vier Heemskinderen? Ros Beiaardcomité kan kiezen uit vijf kandidaturen Nele Dooms

05 september 2019

13u21 0 Dendermonde Wie worden de nieuwe Vier Heemskinderen, die op 24 mei 2020 op het Ros Beiaard tijdens de ommegang mogen zitten? Over die vraag buigt het ros Beiaardcomité zich komend najaar. De oproep voor kandidaten is afgesloten. Vijf gezinnen hebben zich gemeld. Hun identiteit is voorlopig nog het grootste geheim.

In juni lanceerde het Ros Beiaardcomité de officiële oproep om nieuwe Vier Heemskinderen te vinden. Dendermondse gezinnen, die menen dat hun vier zonen in aanmerking komen als nieuwe Heemskinderen, konden tot 1 september hun kandidatuur per aangetekende brief indienen. Uiteindelijk kwamen er vijf geldige inzendingen binnen. Dat heeft het Ros Beiaardcomité net bekend gemaakt.

Namen van de kandidaten worden niet doorgegeven. “Dat is een bewuste keuze”, zegt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité. “We weten uit ervaring dat de druk op Heemskinderen enorm groot is en er altijd heel veel belangstelling voor is. Ze worden als het ware overrompeld eens hun identiteit bekend is. Maar we hebben hier wel te maken met jongeren en kinderen. In aanloop naar de ommegang neemt de aandacht alleen maar toe, zodat we hen dat nu nog wat willen besparen. Ook de kandidaten.”

Het Ros Beiaardcomité zal de betrokken gezinnen nu formele toestemming vragen om het rijksregister te mogen raadplegen. Zo kan het Ros Beiaardcomité nagaan in hoeverre de gezinnen voldoen aan de verschillende selectiecriteria. Die zijn erg belangrijk, omschreven in het Ros Beiaardhandvest en gerangschikt in afnemende vorm van belangrijkheid.

Allerbelangrijkste is dat het vier broers zijn. Ze moeten elkaar opvolgen in leeftijd, zonder onderbreking van de geboorte van een meisje. De Vier Heemskinderen moeten minstens 7 jaar en maximum 21 jaar oud zijn op de dag van de ommegang. Vervolgens moeten ze in Dendermonde geboren zijn en er onafgebroken wonen. Daarna zijn het ouders die in Dendermonde geboren moeten zijn en er onafgebroken worden. Komen dan nog verschillende gezinnen in aanmerking, dan kijkt het Ros Beiaardcomité nog verder terug in de tijd.

“Tegen het najaar moet het onderzoek van de selectiecriteria door het Ros Beiaardcomité rond zijn”, zegt Segers. “Dan zal het comité officieel de nieuwe Heemskinderen van Dendermonde aanduiden. Ze krijgen daarbij een eretitel, die ze gans hun leven mogen dragen.”

Meer over ros Beiaardcomité

samenleving