Wie vindt het spannende boek in etalages? Nele Dooms

09 juli 2019

17u41 0

De bibliotheek van Dendermonde organiseert deze zomer een speurtocht naar spannende boeken. Drie keer wordt een nagemaakte versie van een boek verstopt in de etalage van een winkel in Dendermonde. Wie dat dummyboek als eerste vindt, mag het in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat, gratis gaan inruilen voor het echte exemplaar. Om de locatie van het verstopte boek te vinden, worden elke vrijdagavond hints geplaatst op de facebook-pagina van de bibliotheek. Wie wil, kan tot 24 augustus de detective in zichzelf naar boven halen.