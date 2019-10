Wie van de vijf mogen in mei 2020 op het Ros Beiaard? Maak kennis met broers die kandidaat Vier Heemskinderen zijn Nele Dooms

28 oktober 2019

13u06 0 Dendermonde Wie worden de nieuwe Vier Heemskinderen? Dat is de vraag die Dendermonde momenteel bezig houdt. Op 6 november kennen we het antwoord. Dan maakt het Ros Beiaardcomité bekend welke vier broers deze eretitel krijgen en op 24 mei 2020 op de rug van het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad zullen worden gedragen. Vijf gezinnen zijn kandidaat. We stellen ze in primeur aan u voor. Eén ding is zeker: stuk voor stuk zijn ze super enthousiast om uitgekozen te worden.

Dylano, Kyento, Naymo, Finn en Nyo Boone: “Lotje trek nodig om te bepalen wie nog moet afvallen”

Niet met vier, maar met vijf zijn ze, de broers Dylano (19), Kyento (17), Naymo (15), Finn (14) en Nyo (10) Boone uit Grembergen. En dus betekent dat, als zij de Vier Heemskinderen zouden worden, dat er nog één van hen moet afvallen. “Daar zal lotje trek voor nodig zijn”, lachen ze. “Want we willen natuurlijk echt alle vijf heel graag op het Ros Beiaard.” De jongste van de hoop, Nyo, heeft zo zijn eigen redenen: “Megaleuk zal dat zijn, zo heel hoog op de rug van het Ros”, zegt hij enthousiast. “En vooral, ik heb gehoord dat Heemskinderen snel veel liefjes hebben.” De jongen volgt les aan de tekenacademie en is al zo in de ban van het Ros Beiaard dat hij er al tekeningen over maakt. In enthousiasme wordt hij gevolgd door broer Kyento. “Twee zonen van pijnders zitten in mijn klas. Zou dat niet tof zijn als hun vaders het Ros zouden dragen waar ik op zit”, zegt hij. “En elke reuzenstoet Katuit sta ik op de eerste rij. Mijn passie voor het Ros Beiaard en alle folklore daarrond, is ontstaan bij een bezoek aan de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath in de Hollandse Kazerne. Ik was daar echt door ontroerd.” Dylano, de oudste denkt dan al weer aan extra oefeningen om de rit op het Ros Beiaard urenlang uit te zitten op die brede rug. “Daar zal zeker wat extra lenigheid voor nodig zijn”, klinkt het. Finn en Naymo beamen. “We zitten echt enorm in spanning. Maar we zijn ook wat ongerust, want papa is niet in Dendermonde geboren”, klinkt het.

Bas, Seppe, Pim en Joppe Mouton: “Karakters lijken op die van Reynout, Adelaert, Ritsaert en Writsaert”

Stoere beren zijn het, de broers Bas (17), Seppe (15), Pim (13) en Joppe (12) Mouton uit Grembergen. Maar als het over het Ros Beiaard gaat, klinkt vooral een peperkoeken hart. Er is alleen maar liefde voor het Dendermondse fiere Peird. “Al jaren”, zeggen ze. “Er gaat geen Katuit voorbij of we staan op de eerste rij, omdat we zo van de Dendermondse folklore houden. Dendermonde is echt onze stad en we zijn er dol op. Broers maken al wel eens ruzie, maar voor de kandidatuur van de Vier Heemskinderen trekken we aan hetzelfde zeel. Met één doel: op het Ros Beiaard geraken.” Het Ros Beiaard heeft alleen nog maar Bas gezien, de rest is te jong. “We kijken op Youtube naar filmpjes en dit lijkt ons echt geweldig”, zeggen ze. “Het zou echt tof zijn als we het halen. Maar we zijn sowieso al trots dat we aan de verkiezing mogen deelnemen. Wie kan dat zeggen? Dit is een unicum in ons leven. Mama is niet in Dendermonde geboren, we hopen we dat dit geen hinderpaal is. We dokterden de legende alvast uit en wat blijkt? De mama van de Heemskinderen was dat ook niet. Zij kwam zelfs uit Duitsland.” De legende uitpluizen bracht bovendien nog meer aan het licht. “De karakters van de broers en de Heemskinderen kennen gelijkenissen”, zegt mama Els. “Joppe is de taaie zoals Reynout, Bas is de wijze zoals Ritsaert, Seppe is zoals de rebelse Ritsaert en Pim is even gevoelig als Adelaert. Beter kan toch niet?”

Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman: “we wonen al vlakbij de Grote Markt, mooier kan toch niet”

Even knipperen is nodig, voor wie met deze kandidaat Heemskinderen Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) Cassiman kennismaakt. Want tonen ze niet erg veel gelijkenissen met de Heemskinderen van 1990, de broers Veldeman? De familie Cassiman woont pal in het stadscentrum aan het Onze-Lieve-Vrouwkerk. En laat de “Veldemannekes” nu net aan de andere kant van de kerk in de Kapittelstraat gewoond te hebben. En waren Stijn en Stefaan Veldeman al tweelingen waren, dan zijn Lander en Stan dat ook. En die zijn, naast lid bij KSA, alvast razend enthousiast. “Ik ben net begonnen met lessen blokfluit en ik wil zo snel mogelijk het Ros Beiaardlied leren spelen”, zegt Stan. “Dat moet toch geweldig zijn dat ik dat lied zou kunnen musiceren op de rug van het Paard.” Het gezin kijkt al jaren uit naar de dag dat ze zich kandidaat zouden kunnen stellen voor de titel van Vier Heemskinderen. “Voor wie in Dendermonde met vier broers is, is het logisch dat er meteen aan het Ros Beiaard gedacht worden”, zegt Maarten. “We horen al jaren niet anders dan dat we onze kans moeten wagen. We doen dat met veel plezier. we waren nog te jong om ons het Ros Beiaard van tien jaar geleden te herinneren, maar kennen het wel van Youtube. Ik heb zelf ook een kanaal ‘Strange’ op Youtube, waar ik grappige filmpjes op post. Ik zou er ook onze ervaringen als Vier Heemskinderen op te kunnen delen.” “In het stadhuis gingen we al eens kijken naar de harnassen van de Heemskinderen”, vult Wout aan. “Het kriebelt echt om die te kunnen dragen. Broer Stan speelt blokfuit, ik hobo. Op dat vlak dromen we ook al van een latere carrière bij de Ros Beiaardharmonie. En mama, net als papa overigens in Dendermonde geboren, die werkt in het naai-atelier van het OCMW en moet daar regelmatig kostuum voor de Katuit, zoals de Knaptanden, herstellen. Zou het niet geweldig zijn dat ze ook onze kostuums onder handen kan nemen?”

Victor, Gilles, Maxime en Julien Van Geert: “Vier broers? Dan kan kandidatuur niet uitblijven”

Victor (12), Gilles (11), Maxime (10) en Julien (5) Van Geert uit Dendermonde-centrum zijn de jongste van alle vijf de kandidaten Heemskinderen. Eigenlijk is broertje Julien nog te jong, want de minimumleeftijd in de criteria is 7 jaar. Maar dat hield het gezin niet tegen toch hun kans te wagen. “Als je van Dendermonde bent én je hebt 4 zonen dan kan je toch niet anders dan ze kandidaat te stellen”, zegt mama Sofie. “Elke keer als we in Dendermonde samen rondlopen, worden we er verschillende keren op aangesproken. De vraag of ze op het Ros Beiaard gaan zitten, is ons al honderden keren gesteld geweest. Het zou een bijzonder grote eer zijn.” De jongens zijn alvast heel enthousiast. “Het idee om in te schrijven kwam natuurlijk eerst van mama en papa”, zegt Victor. “Maar we willen dit zelf echt heel erg graag. “Katuit was de voorbije jaren sowieso al elk jaar een vaste afspraak. We kijken er telkens erg naar uit om de reuzen Mars, Indiaan en Goliath en de knaptanden te zien. Het Ros Beiaard hebben ze nog nooit echt gezien, maar we beseffen dat dit natuurlijk nog een trap grootser is.” Terwijl Victor aan het Atheneum in Dendemonde informatica studeert, gaan de drie andere broers naar de freinetschool in Appels. Maxime voetbalt bij Baasrode, de andere broers doen Taekwondo. “En we spelen heel vaak buiten”, zeggen ze. “Maar nu tellen we vooral af naar 6 november. We vinden het superspannend en zijn erg nieuwsgierig.”

Falco, Arno, Kyaro en Xandro Van Haut: “Niet van Dendermonde, maar toch ernstige kandidatuur”

Falco (17), Arno (16), Kyaro (12) en Xandro (10) Van Haut zijn het buitenbeentje bij de kandidaturen voor de Vier Heemskinderen. Ze werden wel in Dendermonde geboren, maar wonen al heel hun leven in Lebbeke. “Toch is dit een gemeende kandidatuur”, zeggen ze. “Vier broers, dat is sowieso al bijzonder en dus wagen we onze kans. We weten dat de criteria om Heemskinderen te worden niet van de poes zijn, maar wilden het toch proberen. De band met Dendermonde is er alleszins wel, want we gaan alle vier in Dendermonde naar school.” Ondanks de woonplaats hebben de jongens ook nog een extra band met Dendermonde. Kyaro werd twaalf jaar geleden pal op de dag van de reuzenommegang Katuit geboren. “Papa is toen ‘s avonds toch naar de stoet gaan kijken, in plaats van bij mama in het ziekenhuis te blijven. En zelf zijn we ook nog geen enkel jaar op dit evenement afwezig geweest”, zegt hij. “Dat mama in Aalst geboren werden, houden we maar als een goed bewaard geheim.”