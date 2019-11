Wie trekt de harnassen aan? Vanavond weten we wie de Vier Heemskinderen worden Nele Dooms

06 november 2019

12u04 9 Dendermonde Wie mogen op 24 mei 2020 de fel begeerde ridderharnassen aantrekken en als Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard door Dendermonde rijden? Dat weten we vanavond.

In de Ros Beiaardzaal van het stadhuis wordt dan officieel bekend gemaakt wie de nieuwe Vier Heemskinderen worden. Bij de vijf gezinnen die zich kandidaat stelden staan de zenuwen alvast strak gespannen en zowat heel Dendermonde kijk reikhalzend uit naar de beslissing. Het Ros Beiaardcomité buigt zich straks over het verdict, aansluitend volgt de plechtige aanstelling.

Worden het de broers Dylano, Kyento, Naymo, Finn en Nyo Boone, of Bas, Seppe, Pim en Joppe Mouton? Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman of Victor, Gilles, Maxime en Julien Van Geert? Of Falco, Arno, Kyaro en Xandro Van Haut? Iedereen is benieuwd wie de vorige Heemskinderen van 2010, de broers Van Damme, opvolgen? Eén ding is duidelijk: wie het ook wordt, er wachten hen razend drukke maanden tot de Ros Beiaardommegang. Want Vier Heemskinderen dat zijn echte vedetten en alom geliefd in Dendermonde. Er resten overigens nog exact tweehonderd dagen voor de Ros Beiaardommegang.