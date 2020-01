Wie sluit aan voor Tournée Minérale met Team Dendermonde? Nele Dooms

20 januari 2020

16u45 0 Dendermonde Er start in februari opnieuw een Tournée Minérale en ook Dendermonde wil opnieuw met zoveel mogelijk inwoners meedoen. De campagne roept alle Belgen op om in februari 29 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Hiervoor slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker de handen in elkaar.

Tournée Minérale is al een aantal jaren een succes. De campagne wil mensen vooral bewust maken dat alcohol, ook als er weinig van gedronken wordt, altijd invloed heeft op bijna alle organen in het lichaam en samenhangt met verschillende aandoeningen. Door een maand lang geen alcohol te drinken, krijgt het lichaam de tijd om te recupereren van de gebruikelijke alcoholconsumptie. Voordelen zijn beter slapen, meer energie hebben en een gezonder gewicht bereiken.

Met ‘Team Dendermonde’ wil de Ros Beiaardstad met zoveel mogelijk deelnemers meedoen aan de alcoholvrije maand. Hiervoor inschrijven kan via www.tourneeminerale.be. Op de ‘Wie doet mee?’-pagina zijn bij Team Dendermonde alle ingeschreven leden terug te vinden. Er is ook een wedstrijd aan gekoppeld. Deelnemers kunnen een originele selfie in de Tournée Minérale-stoel maken, die verzenden naar teamdendermonde@dendermonde.be en zo kans maken op een gezonde prijs. De stoel is te vinden in de Stadswinkel tot 10 februari.