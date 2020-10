Wie ontwerpt vlag voor Mespelare? Nele Dooms

09 oktober 2020

17u41 1 Mespelare Het Feestkomitee van Mespelare wil het dorp een eigen vlag geven. Daarvoor schrijft de vereniging een wedstrijd uit. Ontwerpen kunnen tot begin november ingediend worden.

Normaal gezien zou in het weekend van 19 en 20 september de jaarlijkse kermis in Mespelare plaatsgevonden hebben. Steevast bulkt dat weekend van de activiteiten, maar het coronavirus beslist dit jaar dat het stilletjes bleef in de kleinste deelgemeente van Dendermonde.

Het Feestkomitee Mespelare besliste daarom om voor een alternatief te zorgen dat wel met respect voor social distancing georganiseerd kan worden. Dat is een ontwerpwedstrijd geworden. Inwoners kunnen een originele, kleurrijke vlag van 80 op 120 centimeter ontwerpen. Die moet de typische kenmerken van het dorpje bevatten. Het winnend ontwerp wordt daadwerkelijk een vlag.

Geïnteresseerden kunnen tot 8 november hun creativiteit en fantasie de vrije loop laten. Tegen dan moeten inzendingen binnen zijn via het mailadres secretariaatfeestkomitee@gmail.com. Voor de winnaar is er een mooie prijs, maar ook elke deelnemer krijgt een kleine attentie.