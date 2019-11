Wie koopt de Grote Markt: Ros Beiaardstad krijgt eigen versie van Monopoly Nele Dooms

19 november 2019

12u46 0 Dendermonde De Grote Markt kopen, de Brusselse Poort, Cinema Albert of de bibliotheek. Binnenkort kan het in Dendermonde allemaal, dankzij een gespecialiseerde versie van het alom gekende gezelschapsspel Monopoly. De Dendermondse versie komt in april 2020 uit, niet toevallig in het Ros Beiaardjaar. Om het allerlaatste vakje op het spelbord in te vullen, kunnen Dendermondenaren de hele week stemmen op hun favoriete plek.

Het was Mister Monopoly zelf die dinsdag naar het stadhuis van Dendermonde afzakte om er samen met schepen Dieter Mannaert en Cedric Libbrecht van Groep24, die de speciale Monopoly-stadsedities vorm geeft, de doos van de unieke en exclusieve versie van het Dendermondse Monopoly te onthullen. Op de doos prijkt, hoe kan het ook anders, het Ros Beiaard tegen een achtergrond van het stadhuis. Streefdoel is dan ook om het spel midden april 2020, vlak voor de Ros Beiaardommegang op de markt te hebben. “Dendermonde zal in het Ros Beiaardjaar heel wat aandacht genereren. Het is leuk daarop in te spelen met allerlei initiatieven, zoals onder andere deze Monopoly. Het kan een blijvende herinnering zijn aan een bijzonder jaar”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V).

Met een eigen stadseditie komt Dendermonde in het rijtje van grote steden als Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Mechelen te staan. “We moeten daar niet bescheiden in zijn”, meent Mannaert. “Dendermonde heeft heel wat te bieden en dat zal zich ook vertalen op het spelbord. De basisingrediënten blijven hetzelfde als bij elke Monopoly, maar krijgen een specifieke invulling met typisch Dendermonde straten, pleinen en bezienswaardigheden. Zelfs de speelkaarten van Algemene Fonds en Kans krijgen een lokale invulling, met bijvoorbeeld GAS-boetes die in Dendermonde uitgeschreven worden of tickets voor Cultuurcentrum Belgica. Deze unieke uitgave biedt de uitgelezen kans om Dendermonde op een unieke manier te verkennen.”

Natuurlijk krijgen ook de Ros Beiaardommegang en Katuit aandacht op het nieuwe bordspel. Een laatste vakje is voorlopig nog niet ingevuld. Daar mogen de Dendermondenaren zelf over beslissen. Een week lang loopt via www.monopolydendermonde.be een poll waar iedereen zijn stem kan uitbrengen op zijn favoriete locatie. Er zijn meer dan dertig mogelijkheden, van het veer in Appels over de Flanders Open Rugby in Sint-Gillis en het Scheepvaartmuseum in Baasrode, tot Petatje op zijn ezel in Oudegem en de jaarmarkt in Schoonaarde. De locatie met de meeste stemmen, krijgt uiteindelijk een plaatsje op het bord. Stemmen kan tot dinsdag 26 november, een week lang dus.

Monopoly Dendermonde zal te koop zijn vanaf midden april, maar wie zeker wil zijn van een exemplaar kan beter nu al online reserveren via www.monopolydendermonde.be. Let the game begin...