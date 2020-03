Wie houdt coronadagboekje bij? Gezinsbond verloot filmtickets in ruil Nele Dooms

24 maart 2020

16u57 0 Dendermonde De Gezinsbond in Dendermonde roept kinderen op om in deze periode van coronacrisis een dagboekje bij te houden. Uit de inzendingen worden elke week vijf filmtickets geloot.

“Nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven om het coronavirus te bestrijden, is het gezin belangrijker dan ooit”, zegt Gaston Hageman van het Gezinsbond. “Ouders, grootouders, verantwoordelijken voor kinderopvang zijn nu al meer dan een week bezig met creatief denken hoe totaal onverwacht de kinderen best hun dagen, weken positief invullen. Wij hebben ook een voorstel.”

Volgens de Gezinsbond is er in elk gezin wel een talent aanwezig om een “coronadagboekje” te schrijven. “Dit kan een interessante kinderactiviteit zijn”, klinkt het. “We vragen kinderen tot 14 jaar om zo’n dagboek bij te houden. Dat hoeft niet elke dag een verhaal te zijn, maar gewoon regelmatig wat tekst over een bijzondere ervaring of een interessant voorval tijdens de week.”

Een wedstrijd wordt het niet, maar de Gezinsbond zal wel elke week uit alle inzendingen vijf filmtickets uitloten. Die kunnen dienen voor een bioscoopbezoek aan Cinema Albert in Dendermonde, van zodra de toegang tot de cinemazalen weer toegestaan wordt. De verhalen maken ook kans om in het maandblad “De Bond” of het tienerblad “Botsing” opgenomen te worden. Inzendingen zijn welkom via bond_dendermonde@hotmail.com of in de brievenbus van Zwarte Zustersstraat 22.

