Wie helpt kinderen Het Laar deze vakantie aan zoveel mogelijk postkaartjes? Nele Dooms

27 juni 2019

Bijzonder Lager Onderwijs Het Laar van Dendermonde doet een oproep naar iedereen die deze zomer op vakantie gaat. De school wil het volgende schooljaar werken rond de thema’s “post” en “landen in de wereld”. “Daarom willen we graag van iedereen zoveel mogelijk postkaartjes ontvangen”, klinkt het. “De vakantie komt er nu aan en dan is het tijd om eens lekker te ontspannen en misschien uitstapjes te doen of op reis te gaan. We zijn ervan overtuigd dat veel mensen dichtbij of wat verderaf op stap gaan en vragen hen om ons een kaartje te sturen. Die prent- en postkaarten gaan we dan gebruiken in de les. Niet alleen om te leren over de werking van de post, maar ook om op zoek te gaan naar de plaatsen die bezocht zijn.” Wie wil helpen, kan deze zomer zijn post sturen naar Het Laar, ter attentie van de Ara’s, Zuidlaan 34 in Dendermonde.