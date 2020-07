Wie geeft pastorie nieuw leven? Stad biedt gebouw in erfpacht aan Nele Dooms

13 juli 2020

09u55 0 Oudegem Wie geeft de pastorie van Oudegem een nieuw leven? Dat is de oproep die het Dendermondse stadsbestuur lanceert. Die is daarvoor zelfs bereid het gebouw in erfpacht te geven, zodat het volledig gerenoveerd kan worden. Een concrete bestemming heeft de stad zelf niet in gedachten. “Dat iedereen zijn creativiteit maar loslaat, al is een meerwaarde voor de lokale gemeenschap creëren wel een pluspunt”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Dat er werk zal zijn voor diegene die de pastorie van Oudegem in erfpacht neemt, is duidelijk. Het gebouw, aan de Hofstraat, is eigenlijk tot de naad versleten. Het staat al jaren leeg, zodat de tand des tijds er steeds meer greep op krijgt. De verkrotting is voor veel Oudegemnaren al lang een doorn in het oog. “Omdat het stadsbestuur niet meteen een concrete bestemming voor dit gebouw in gedachten heeft, is het voor ons niet aangewezen om hier zelf zwaar te investeren in een restauratie”, zegt schepen van openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V). “Maar we hebben wel een andere formule uitgewerkt om dit waardevol pand te redden voor de toekomst.”

Die formule is een erfpachtregeling. De stad wil het pand, overigens beschermd erfgoed, in erfpacht geven tegen een symbolisch bedrag. De nieuwe erfpachter kan het gebouw een nieuwe bestemming, en dus nieuw leven geven. Omdat de pastorie beschermd is, moet een renovatie volgens voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed gebeuren. “Omdat we enkel een symbolisch bedrag vragen, waarvoor kandidaten zelf een bod kunnen doen, zorgen we ervoor dat ze eigenlijk hun budget vooral kunnen investeren in een renovatie”, zegt Dierick. “Daar is ook subsidie van Onroerend Erfgoed voor te krijgen.”

Het stadsbestuur kiest er bewust voor om vooraf geen bestemming vast te leggen. “We laten dat volledig aan de creativiteit van de kandidaten over”, zegt Dierick. “Projecten die een lokale meerwaarde creëren en voor binding met de gemeenschap zorgen, zijn wel een pluspunt. Ook een groot deel van de tuin gaat mee in erfpacht, waardoor de totale oppervlakte meer dan 2.000 vierkante meter is. De tuin maakt ook deel uit van het beschermd dorpszicht en bevat waardevolle planten en bomen die in ere moeten worden gehouden. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat een andere deel van die tuin wel door de stad zelf een publieke invulling krijgt.”

Wie goesting heeft in deze uitdaging, kan de pastorie bezichtigen tijdens een bezoekdag op vrijdag 7 augustus of op vrijdag 4 september. Kandidaturen met motivatienota en projectvoorstel moeten ten laatste op donderdag 15 oktober bij de stad binnen zijn. Vervolgens krijgen kandidaten een uitnodiging voor een mondelinge toelichting van hun project aan een jury. “Streefdoel is om de erfpacht tegen het einde van het jaar toe te wijzen”, zegt Dierick. “Hopelijk dagen veel geïnteresseerden op om hier een mooi project voor het centrum van Oudegem van te maken.”