Wie gaat mee aan het breien voor het Ros Beiaard? Nele Dooms

22 oktober 2019

16u36 3

Wie helpt er breien om de aanloop naar de Ros Beiaardommegang extra kleur te geven? Die oproep lanceren de bewoners van de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan. Ook zij laten zich immers niet onbetuigd om deel te nemen aan de Rosse Buurten, een folkloristische optocht vanuit de verschillende deelgemeenten en wijken als ode aan het Ros Beiaard. Die stoet zal in april 2020, een maand voor de ommegang, plaatsvinden. De wijk Donkstraat wil meedoen met een fonkelnieuw Peird. Dat zal volledig met brei- en haakwerk getooid worden. Maar daar zijn dus heel wat helpende handen voor nodig. Iedereen die wil mee helpen breien of haken, kan elke dinsdag de priemen kruisen in de polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum Zilverpand, aan de Nieuwbrucht in Dendermonde. De breissessies vinden telkens van 14 tot 16 uur plaats. Van 19 tot 21 uur zijn deelnemers welkom in café Polderzicht, aan de Bijlokestraat 20. Bovendien zijn restjes rode, witte of zwarte wol altijd welkom bij de Ros Breiaard-wolwerkclub. Info: 052/25.17.30 of via ldc.zilverpand@ocmw.dendermonde.be.