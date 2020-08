Wie denkt mee over nieuwe Oude Vest? “Moet ware parel worden in onze mooie stad” Nele Dooms

24 augustus 2020

15u41 4 Dendermonde Wie denkt mee na om de make-over van de Oude Vest in Dendermonde vorm te geven? Het stadsbestuur doet een oproep naar bewoners, handelaars en vertegenwoordigers van verenigingen om mee te participeren in een toekomstig ontwerp. In een denktank is plaats voor 25 personen. “De straat moet herrijzen als levensader van onze stad”, klinkt het.

Een volledige herinrichting van de Oude Vest is één van de prioriteiten die het stadsbestuur voorzien heeft in haar meerjarenplanning. Het project moet de binnenstad een nieuw aanzicht geven. En vooral, de Oude Vest moet weer haar oude glorie van vroeger terug krijgen. “Het is geen geheim dat ‘t Vestje vroeger de levensader van de stad was”, weet schepen van Stadsontwikkeling Marius Meremans (N-VA). “Het was een legendarische volksbuurt in Dendermonde. De middeleeuwse vestinggracht was omgebouwd tot een kanaal en werd een echte binnenhaven. Langs het water woonde in pittoreske huisjes het Vestjesvolk. Omdat het water later jammer genoeg een stortplaats geworden was, werd het in 1949 gedempt. In 1963 kwam er een brede stadsboulevard.”

Opfrisbeurt nodig

Het is die ‘stadsboulevard’ die nu een make-over moet krijgen. Half autoweg, half parking is de straat allesbehalve aantrekkelijk. “Vroeger was deze straat hip en modern, vandaag verdient ze een grondige opfrisbeurt”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V). “De Oude Vest is een winkel-, wandel- en woonstraat met een doorgang naar de Vlasmarkt, winkels, horeca, de kunstacademie en naar de Groene Dender. De straat snakt ernaar in haar oude glorie te herrijzen als levensader van onze stad.”

Het stadsbestuur wil met een herinrichting ruimte creëren voor jong en oud, evenementen, kunst, extra groen, water,... “Wat goed is aan de Oude Vest, dat willen we behouden: een bruisend handelscentrum, een fijne plaats om te wonen, een plek waar mensen graag samenkomen, ’s middags voor een lunch of een broodje, om te winkelen... Maar dan in een nieuw kleedje”, zegt Meremans.

Online bevraging

Om te weten hoe dat nieuw kleedje er moet uitzien, wil het stadsbestuur bewoners en handelaars laten participeren in het project. “Iedereen die zich betrokken voelt bij ‘het Vestje’ en wil meebouwen aan de toekomst ervan, kan meewerken”, zegt schepen van Participatie Leen Dierick (CD&V). “Alle frisse ideeën voor een vernieuwde Oude Vest zijn welkom. We hebben daarvoor een online bevraging gelanceerd op onze stadswebsite. Die invullen kan tot 20 september.”

Iedereen die zich betrokken voelt bij ‘het Vestje’ en wil meebouwen aan de toekomst ervan, kan meewerken Schepen van Participatie, Leen Dierick (CD&V)

Maar de stad zoekt bijkomend ook nog ‘mee(r)denkers’. “Die engageren zich om nog meer mee te denken over de toekomst”, zegt Dierick. “Bedoeling is dat ze drie keer deelnemen aan een overlegvergadering, in september, december en maart. Een groot hart hebben voor de Oude Vest is daarvoor voldoende. We zoeken acht gevarieerde, enthousiaste vrijwilligers: inwoners, gebruikers, mensen die op de Oude Vest werken. Zowel mensen uit de stad als uit de deelgemeenten, van alle leeftijden, man of vrouw zijn welkom. Zij vullen de denktank van 25 personen aan, waar ook handelaars, vertegenwoordiger van adviesraden en van organisaties in zitten.”

Wie interesse heeft, kan dat voor 9 september laten weten via https://denkmee.dendermonde.be. Om Dendermondenaren te triggeren mee na te denken over de toekomst van de straat en de enquête in te vullen, zullen nog eind deze maand infozuilen met interessante info en unieke foto’s aan de rotonde met de Brusselsestraat of ter hoogte van kledingzaak C&A geplaatst worden.