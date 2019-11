Werkstraf voor man die naaktfoto’s van ex verspreidt Nele Dooms

12 november 2019

15u47 0 Dendermonde Desiré L., een twintiger uit Dendermonde, moet van de Dendermondse rechter een werkstraf van 100 uur uitvoeren omdat hij naaktfoto’s van zijn ex verspreidde. Hij stopte ook niet met haar te sms’en en stond daardoor ook terecht wegens stalking.

Desiré L. en zijn vriendin hadden een tijd samengewoond, maar in 2017 maakt de vrouw het uit. L. kon dat niet verkroppen. Dat gaf hij toe aan de rechter tijdens zijn proces. “Ze zette me zomaar buiten op straat, dumpte me zonder reden. Ik kon dat niet verdragen”, zei hij. “Ik was razend kwaad op haar.”

Toch probeerde L. de vrouw nog terug voor zich te winnen. Daarvoor stuurde hij haar talloze sms-berichten met de vraag om de relatie terug op te starten. Maar de man wilde ook wraak. Daarvoor verspreidde hij naaktfoto’s van de vrouw, die hij tijdens de relatie van haar ontvangen had. “Ze had ze toch zelf naar mij gestuurd”, liet L. zich tijdens zijn proces ontvallen. “Ik had ze trouwens eerst naar haar moeder gestuurd. Maar toen die niet reageerde, besloot ik om de foto’s ook aan anderen te sturen.”

Meester Kjell Verleysen, advocaat van de burgerlijke partij, benadrukte dat zijn cliënte de foto’s natuurlijk nooit verstuurd had met de bedoeling dat L. ze aan andere personen zou tonen. “De man plaatste bovendien ook valse berichten op de Facebookpagina van het slachtoffer, waarop ze moeilijkheden met vrienden dreigde te krijgen”, klonk het.

De rechter besliste nu om L. een werkstraf te laten uitvoeren. Een job heeft hij momenteel toch niet. De man is al jaren werkloos. “Van school gestuurd, omdat ik altijd aan het vechten was en ik heb geen diploma”, vertelde hij daarover. Voert L. zijn gemeenschapsdienst niet uit, dan vliegt hij tien maanden de gevangenis in. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten.