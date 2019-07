Werkplaatsstraat wordt eerst schoolerf en krijgt vervolgens knip tegen doorgaand verkeer Nele Dooms

01 juli 2019

09u56 0 Dendermonde In de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-Dendermonde starten de lang verwachte werken om van de omgeving een “erf” te maken. Dat moet de schoolomgeving tegen volgend schooljaar een pak veiliger maken, met ten allen tijde voorrang voor voetgangers en kinderen. Vervolgens komt er een knip in de straat, zodat doorgaand verkeer tussen Bareelstraat en Otterstraat niet meer mogelijk is.

Een veiligere schoolomgeving. Daar pleiten directie, leerkrachten én oudervereniging van de Heilig-Hartschool, die tussen Otterstraat en Werkplaatsstraat gelegen is, al jaren voor. Omdat vooral de poort langs de Werkplaatsstraat gebruikt wordt als toegang, drong de school vooral daar aan op een herinrichting om de veiligheid van zo’n driehonderd schoolkinderen te waarborgen. Grootste probleem bleek er het autoverkeer te zijn dat doorsteekt via de Werkplaatsstraat. Meermaals klonk protest over het uitblijven van maatregelen. Zeker toen plots de betonblokken die doorgaand verkeer moesten tegen houden, weggehaald werden en het verkeerspaaltje dat in de plaats zou komen uitbleef, regende het boze reacties.

Nu is het eindelijk zover dat het stadsbestuur het plan dat voor de Werkplaatsstraat uitgetekend werd, uitvoert. Ook de onderhandelingen hierover met de NMBS zijn rond en een aannemer is aangesteld. Die start nu met de werken. “Om de hinder te beperken is er bewust gekozen om de werken in de grote schoolvakantie uit te voeren”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De heraanleg moet klaar zijn vóór 1 september. Tijdens de werken zal de Werkplaatsstraat niet toegankelijk zijn via de Bareelstraat.”

De Werkplaatsstraat wordt een “erf” om er zo een veiligere schoolomgeving van te maken. De ruimte tussen de Heilig-Hartschool en de spoorweg wordt omgetoverd tot een ontmoetingsruimte. Kleurrijke zitelementen zullen de zone voor auto’s en die voor fietsers en voetgangers van elkaar scheiden. “Voetgangers mogen bijna de ganse breedte van de openbare weg gebruiken en spelen is er toegelaten”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “Chauffeurs mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.”

Eens de herinrichting over een aantal weken een feit is, zal ook de lang verwachte knip in de Werkplaatsstraat gerealiseerd worden. De maatregel is opgenomen in het circulatieplan van Sint-Gillis dat enkele jaren geleden werd ingevoerd. Hij werd echter nog altijd niet uitgevoerd, ook al drong de school daar meermaals op aan. Tegen de start van volgend schooljaar moet de knip er wel zijn. Dat houdt in dat enkel de private parkings en de parking van de school nog bereikbaar zullen zijn via de Bareelstraat. Al het andere verkeer kan alleen nog de Werkplaatsstraat bereiken via de Otterstraat. Enige uitzondering daarop is er voor fietsers, bromfietsers en speed pedelecs.