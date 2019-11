Werkmateriaal gestolen uit lichte vrachtwagens Koen Baten

12 november 2019

16u10 6 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft dinsdagochtend rond 7 uur twee inbraken vastgesteld in lichte vrachtwagens. De feiten gebeurden vermoedelijk tijdens het verlengde weekend.

De inbraken werden vastgesteld in de Frans Van Schoorstraat en de Elsbosstraat in Dendermonde. Wanneer de feiten net plaatsvonden, is onduidelijk. Vermoedelijk konden de daders toeslaan tijdens het verlengde weekend. Beide voertuigen waren lichte vrachtens. De daders gingen aan de haal met verschillende werkmaterialen.