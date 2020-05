Werking sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen krijgt positieve beoordeling: “Ingeslagen weg verder bewandelen” Nele Dooms

13 mei 2020

18u08 13 Dendermonde Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, ontstaan uit een fusie van twee oudere maatschappijen uit Dendermonde en Aalst, heeft bij een recente doorlichting een heel positieve beoordeling gekregen. Het levert felicitaties op van de inspectiecommissie. De Volkswoningen scoorde ‘uitstekend’ op 15 van de 17 criteria en rangschikt zich zo tussen de betere in Vlaanderen.

De Volkswoningen beheert zo’n 2.000 sociale woningen in Dendermonde, Lebbeke, Aalst en Waasmunster. Uit de recente inspectie blijkt “een permanente verbetering van de werking ten opzichte van een vorige doorlichting in 2013 voor Dendermonde en 2015 voor Aalst.” Op basis van het rapport looft Mathias Diependaele, Vlaams minister van huisvesting, “de pragmatische aanpak van de fusie-operatie” en de “planmatige renovatie van oudere wijken in het patrimonium.”

De Volkswoningen is blij met de goede resultaten. “Ze zijn een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan”, zegt directeur Piet Pauwels. “Vernieuwing en renovatie van oude wijken moeten een boost geven om nog nauwer samen te werken met de buurtcomité’s en middenveldorganisaties.”

De jongste vijf jaar investeerde De Volkswoningen liefst 58 miljoen euro in de verbetering en vernieuwing van haar woningen. Grote renovatieprojecten in wijken Keur en Vlotgras in Dendermonde, in Park de Blieck in Aalst en de Molenwijk in Waasmunster zijn in volle voorbereiding en er staan zes nieuwbouwprojecten klaar voor bewoning in 2020-2021. Die zijn goed voor 125 nieuwe sociale wooneenheden zoals De Carré en Hof ten Damme in Lebbeke, Ros Donckstraat in Dendermonde, Den Bergop in Waasmunster, Dageraad en Park de Blieck in Aalst.

Voorzitter Marcel Segers is tevreden. “Het engagement en de dynamiek van ons team om de werking voortdurend te verbeteren en zo elke huurder een aangename en betaalbare woning te bieden in een gezellige buurt, moeten de stevige basis voor de verdere ontwikkeling vormen”, zegt hij.