Werkgroep verspreidt zestig nestkasten om steenuilen meer kansen te geven Nele Dooms

12 september 2019

14u02 7 Dendermonde De Steenuilenwerkgroep Midden-Schelde, actief in Baasrode, Buggenhout, Grembergen en een deel van Lebbeke, zorgt voor extra nestmogelijkheden voor steenuilen. Daarmee wil het de populatie van deze vogels in deze streek doen groeien. Tegen eind oktober zullen op diverse plaatsen in totaal zestig nestkasten geplaatst worden.

De steenuilen meer kansen geven. Daar is het de werkgroep Midden-Schelde om te doen. “De roofvogel heeft het tegenwoordig niet gemakkelijk om aan voedsel te geraken en een geschikte schuil- of nestplaatsen te vinden. De knotwilgen waar hij graag in leeft en broedt worden immers steeds minder in aantal”,legt voorzitter Geert Aerts uit. “Wij willen hen alternatieven bieden, zodat hun aantal toch opnieuw kan stijgen.”

Daarvoor worden nu een hele reeks nestkasten geplaatst. Om precies te weten waar die moeten komen, vond eerst een grondige inventarisatie plaats. Daarvoor gingen vrijwilligers nachtenlang op pad om steenuilen te tellen. “We deden dat in Baasrode, Buggenhout, Grembergen en Lebbeke”, zegt Dimitri Beeckman. “Omdat In Baasrode en Vlassenbroek minder uilen geteld werden -logisch want de aanleg van een overstromingsgebied is daar volop bezig- komen daar de meeste nestkasten. Vier landbouwbedrijven daar zijn uitgekozen waar acht nestkasten worden geplaatst. De andere worden verspreid over de rest van de regio. Ze komen allemaal aan gevels en in knotwilgen. We merken bij landbouwers en grondeigenaars heel veel positieve reacties om hier aan mee te werken.”

De nestkasten zijn allemaal voorzien van een tussenschot, waar de steenmarter niet voorbij kan zodat hij de uiltjes geen kwaad kan doen. “De voorzijde is ook voorzien van twee kleine gaatjes, zodat we het nest kunnen controleren zonder verstoring”, zegt Aerts. “Om de kasten te maken, is overigens bewust gekozen voor duurzaam, niet-exotisch hout. Ze gaan zeker minstens vijf jaar mee.”

Voor dit project kon de Steenuilenwerkgroep rekenen op giften van sponsors en subsidie van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Ook met het Vogelopvangcentrum Malderen is een samenwerking opgestart. “Steenuilen die zij verzorgd hebben, mogen wij in ons werkingsgebied weer vrijlaten”, zegt Beekcman. “Zo wordt de kans op broedgevallen in deze gebieden groter en komen er dus meer uilen.”