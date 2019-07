Werkgroep Briel eist nieuw masterplan voor toekomst ‘Oude Briel’: “Tijd om realistisch scenario voor gebied uit te denken” Nele Dooms

09 juli 2019

19u55 0 Dendermonde De Werkgroep Briel, die zich verzet tegen de plannen om van de ‘Oude Briel’ een watergebonden industrieterrein te maken, eist een nieuw masterplan voor de herbestemming. De vraag komt er nadat de provincie recent besliste om de site Alvat in Buggenhout uit het project te halen. “Tijd om de onzekerheid bij bewoners weg te halen en een nieuw, realistisch scenario voor het gebied uit te denken”, klinkt het.

Tien jaar geleden is het ondertussen, van 2009, dat een studiebureau op vraag van provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM, een masterplan voor het project ‘Oude Briel’ aan de Schelde in Baasrode uittekende. Bedoeling was om er een watergebonden industrieterrein uit te bouwen, met laad- en loskades aan de Schelde. Van meet af aan verzetten buurtbewoners zich hevig tegen de plannen. Niet alleen door de vele onteigeningen van huizen, maar ook omwille van de vrees voor verkeersoverlast. Actievoerders groepeerden zich in de Werkgroep Briel.

Behalve plannen en studies rond onder andere milieueffecten en mobiliteit, is er na tien jaar nog niets concreets in huis gekomen van de realisatie van het project. Alleen werden er in de Briel wel al verschillende woningen onteigend en afgebroken. De buurt kent een troosteloze indruk. “En de onzekerheid voor wie er wel nog woont, blijft maar duren”, zegt Jan Van Steen van de Werkgroep Briel. “Zelf zijn we al jaren bezig om te overtuigen dat de overheidsplannen voor de Briel totaal onzinnig en ondoordacht zijn.”

Na 10 jaar nog geen stap verder

Omdat het provinciebestuur recent besliste, wegens aanhoudend verzet van het Buggenhoutse gemeentebestuur, om de site Alvat in Buggenhout uit het project te halen, grijpt de Werkgroep deze kans om een nieuw masterplan voor het gebied te vragen. “Van het oorspronkelijke plan blijft sowieso al niet veel meer over”, zegt Van Steen. “Het oorspronkelijke gebied was uitgestippeld van aan de Steenkaaistraat in Baasrode tot de Alvatsite, met spoorlijn 52 als zuidelijke grens. De totale oppervlakte besloeg 66 hectare, waarvan 42 ingepland als industrieterrein. Maar ondertussen werd beslist dat de Steenkaai geen watergebonden bedrijventerrein moet zijn en werd gegoocheld met verschillende deelgebieden en fasen van realisatie. Concreet staan we na tien jaar met dit hele project nog geen stap verder. Enig resultaat is dat de verloedering van de buurt totaal is en bewoners in onzekerheid leven.”

Rekening houden met leefbaarheid

De eis van de Werkgroep is duidelijk: er moet een nieuwe toekomstige bestemming voor de Oude Briel uitgestippeld worden. “Gebaseerd op recente informatie”, zegt Van Steen. “We willen dat er ook rekening gehouden wordt met de toekomstige leefbaarheid voor de bewoners van het getroffen gebied. Het plangebied is ondertussen zoveel kleiner geworden dat het niet economisch rendabel kan zijn en voor de mobiliteit en ontsluiting van het gebied is er geen leefbare oplossing. Het is tijd om na te denken over iets nieuws, en andere scenario’s te bekijken. Een tweede Doel dat kunnen we in Baasrode missen.”

Met sinds begin dit jaar een nieuwe meerderheid in de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, waar N-VA, CD&V en Groen deel van uitmaken, is het voorlopig afwachten wat er met de plannen gaat gebeuren.