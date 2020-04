Werkgroep bereidt heropstart socio-economisch leven voor Nele Dooms

23 april 2020

12u48 2 Dendermonde In Dendermonde is een werkgroep opgericht om een heropstart van het socio-economisch leven in de stad voor te bereiden tegen het moment dat de maatregelen in het kader van de coronacrisis versoepelen. De ‘postcorona-taskforce’ ontwikkelt verschillende scenario’s om het leven in onze stad terug op te pikken en onderzoekt wie welke ondersteuning nodig heeft.

“Ooit komt er een post-corona tijd. Maar dit virus zal nog lang ook onze lokale economie beïnvloeden”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Dendermonde wil klaar zijn als die post-corona er komt. Tegen dan moeten we een batterij maatregelen klaar hebben op vlak van financiën, lokale economie, toerisme enzovoort. Dat moet mogelijk maken om vlot te schakelen om het economische en sociale leven in Dendermonde terug op de rails te krijgen.”

Verschillende scenario’s uitwerken

De werkgroep buigt zich over diverse thema’s: welke ondersteuning is voor de lokale economie noodzakelijk bij een economische heropstart? Wat hebben de verenigingen nodig om de stad opnieuw te doen bruisen? Hoe kan het bestuur de beleving in de eigen stad, zowel vanuit toerisme als vanuit cultuur, deze zomer goed en veilig organiseren? Volstaat het huidige aanbod van hulp en dienstverlening voor een mogelijk groeiende groep hulpbehoevenden?

Dendermonde moet klaar zijn als de winkels weer open gaan en de Dendermondenaar in eigen stad de zomer moet beleven Schepen Dieter Mannaert (CD&V)

“Om verschillende scenario’s uit te werken, gaan we in gesprek met onder andere VOKA en de Business Club Dendermonde, Unizo en Horeca Vlaanderen en de verschillende plaatselijke handelsverenigingen”, zegt Mannaert. “We bevragen ook de jeugdbewegingen, cultuur- en sportverenigingen, gaan in overleg met alle B&B’s in de stad en richten een team op om kleinschalige evenementen te organiseren voor de Dendermondenaar die deze zomer toerist in eigen stad zal zijn. Dendermonde moet klaar zijn als de winkels weer open gaan en de Dendermondenaar in eigen stad de zomer moet beleven.”

Belastingen

In verband met lokale belastingen is al beslist om de aangifteformulieren en aanslagbiljetten voor de lokale belastingen van 2020 niet voor september dit jaar te versturen. Het gaat onder andere om de belasting op motoren, de belasting op economische activiteit voor bedrijven, op het verspreiden van reclamedrukwerk en op niet-bebouwde percelen. De invorderingen hiervan worden verschoven naar het najaar.