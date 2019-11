Werken Zeelsebaan starten in januari, eerst nog infomoment voor omwonenden Nele Dooms

12 november 2019

18u03 12 Dendermonde De kogel is door de kerk: de werken aan de Zeelsebaan in Grembergen starten vanaf 6 januari. Het traject tussen het kruispunt met de Martelarenlaan en dat met het Kleinzand zal een ganse metamorfose ondergaan, onder andere om veiliger te worden. Voor de start van de werken vindt nog deze maand eerst een infomoment voor omwonenden plaats.

Het is lang wachten geweest op een doorbraak in het dossier van de Zeelsebaan in Grembergen, maar nu is het eindelijk zover. Het Vlaams gewest, Aquafin en het stadsbestuur Dendermonde nemen samen de wegen- en rioleringswerken op zich. Het resultaat moet een veilige, overzichtelijke weg worden, met comfortabele fiets- en voetpaden en aandacht voor groen. Waar er voldoende ruimte is, komt er een ventweg voor lokaal verkeer. Er wordt ook een gescheiden riolering voorzien.

Tegen eind dit jaar moet de aannemer gekend zijn. De voorbereidende werken aan de nutsleidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie starten op maandag 6 januari. Daarna volgt de eigenlijke heraanleg van de weg. Dat zal in verschillende fasen gebeuren, in een poging de hinder te beperken.

Voor deze werken vinden nog twee infomomenten plaats. Op dinsdag 26 november is er een infomarkt over de nutswerken. Ondernemers zijn welkom vanaf 18 uur, bewoners en andere geïnteresseerden vanaf 19.30 uur. De infomarkt vindt plaats in Zaal De Kluster, aan Dr. Haekstraat 17. Ook voor de eigenlijke start van de heraanleg komt er nog een infomoment.